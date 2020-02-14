Дело "рюкзаков Авакова": Сытник готовит иск от своего имени в ЕСПЧ из-за возможного давления на судей

По мнению директора НАБУ, после того, как дело начало рассматриваться в Апелляционном суде Киева, судью этого органа вынудили взять самоотвод.

Директор НАБУ Артем Сытник готовит иск в Европейский суд по правам человека из-за возможного давления на судей по так называемому делу «рюкзаков Авакова».

Иск будет подан от имени Сытника, заявил сам глава Бюро в интервью Радио НВ.

Читайте такжеСытник намекнул, что по админделу о его отдыхе оказывалось давление на судей со стороны Авакова

Директор антикоррупционного органа утверждает, что судья Соломенского суда Киева, где рассматривалось дело в отношении сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, «разрабатывался» МВД.

«Дело рассматривал судья, который фактически был в „разработке“ работников МВД, и в последний момент только один прокурор был задержан по делу о вымогательстве взятки именно за вынесение приговора этим судьей. Этот судья был выведен из дела, но фактически стал „ручным“. <...> Именно за вынесение приговора этим судьей передавалась взятка», — заявил Сытник.

По мнению директора НАБУ, после того, как дело начало рассматриваться в Апелляционном суде Киева, судью этого органа вынудили взять самоотвод.

«Сейчас направлено обращение о давлении на судей в Высший совет правосудия и готовится обращение в Европейский суд по правам человека. Конечно, [от моего имени]», — объяснил он.

Напомним, 31 октября 2017 года НАБУ провело ряд громких задержаний в деле о растрате при закупке рюкзаков для Нацгвардии. Среди фигурантов дела — сын главы МВД Александр Аваков, экс-заместитель Авакова Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера Днипровенд Владимир Литвин.

12 июля 2018 года САП закрыла уголовное производство в отношении сына действующего главы МВД Арсена Авакова Александра и его экс-заместителя Сергея Чеботаря, фигурантов так называемого «дела рюкзаков».

5 ноября того же года Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Соломенского суда о закрытии этого дела.