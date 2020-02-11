Зеленский сменил представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске

Вместо Валерии Лутковской интересы Украины будет представлять Геннадий Кузнецов.

Президент Владимир Зеленский назначил нового представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе вместо Валерии Лутковской.

Соответствующий указ №51/2020 размещен на сайте главы государства.

Читайте такжеКремль все еще требует от Украины выполнить коммюнике "нормандской четверки"

"...Уполномочить Кузнецова Геннадия Ивановича представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей В.Лутковскую", - сказано в указе.

Как сообщал УНИАН, в июне прошлого года президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав представительства Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Тогда Валерия Лутковская заменила в подгруппе по гуманитарным вопросам Ирину Геращенко.