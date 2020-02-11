СБУ заинтересовалась возможной перепиской нардепа Кивы с одиозным Жириновским – СМИ

В СБУ журналистам заявили, что в случае получения данных, которые будут свидетельствовать о совершении преступлений, отнесенных к компетенции ведомства, будут приниматься соответствующие меры согласно действующему законодательству.

Служба безопасности Украины заинтересовалась вероятным фактом переписки народного депутата от "Оппозиционной платформы-За жизнь" Илья Кивы с российским политиком Владимиром Жириновским, который известен антиукраинскими выражениями и откровенной поддержкой террористических группировок на Донбассе.

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Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на СБУ.

4 февраля в СМИ появились скриншоты и видео переписки Кивы с, вероятно, Жириновским, где Кива грубо комментирует деятельность Кабмина премьера Алексея Гончарука. Нецензурно выражаясь о правительстве и его главе, Кива отмечает, что с нынешним составом Кабмина "нет шансов восстановить экономику и взаимоотношения".

Одновременно он интересуется самочувствием и здоровьем человека, который подписан у него как "Жирик... Владимир Вольфович". Журналист, который опубликовал переписку, утверждает, что Кива общается именно с Жириновским, однако сам народный депутат это опроверг.

В тот же день он заявил журналистам, что на самом деле переписывался со своим другом Владимиром, которого он называет "Жириком". Позже он изменил мнение, рассказав, что знаком с Жириновским и является сторонником межпарламентских отношений, а депутаты российской Госдумы являются такими же парламентариями.

Пресс-секретарь Жириновского заявил, что российский политик вообще не знает о существовании Кивы и не общался с ним.

В ответ на запрос «Общественного» относительно возможной переписки Кивы и Жириновского СБУ сообщила, что соответствующие подразделения ведомства учли эту информацию.

В СБУ заверили, что в случае получения данных, которые будут свидетельствовать о совершении преступлений, отнесенных к компетенции ведомства, будут приниматься соответствующие меры согласно действующему законодательству.