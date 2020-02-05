Кива посоветовал журналистке родить после вопроса про Жириновского (видео)

Илья Кива буквально убежал от вопроса, является ли переписка с российским политиком настоящей.

Скандальный депутат «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива утверждает, что «ведет взаимоотношения» со многими депутатами, в частности российскими.

Так Кива ответил на вопрос о том, переписывался он с российским депутатом и сторонником политики Кремля Владимиром Жириновским, говорится в сюжете Радио Свобода.

«Именно в процессе взаимоотношений рождаются компромиссы», – пояснил депутат.

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После вопроса о том, скольких российских политиков удалось убедить такой стратегией, Кива ушел.

Уже на выходе из кулуаров Рады депутат посоветовал журналистке родить сына: «Вот хорошая, красивая девушка. Желаю тебе родить сына и поверь мне... Я уважаю вашу профессию, но еще больше я уважаю ваш пол», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля в Раде Киву застукали за общением с Жириновским.

Как следует из видео, Жириновский написал Киве в понедельник, 3 февраля, с вопросом "Набирал?".

Тот ответил на следующий день, во вторник, 4 февраля, спросив о самочувствии Жириновского и попросив перезвонить, когда будет возможность. В комментарии журналистам Кива факт переписки с россиянином подтвердил:

"А в чем проблема, я прошу прощения? Государственная дума России, парламентарий. Мы же стараемся как-то найти компромисс и точки соприкосновения. Нам же нужно вернуть территорию и восстановить экономические отношения, которые укрепят благосостояние украинского народа", - пояснил депутат.

В то же время у Жириновского заявили, что переписка является фейком, а сам политик "вообще не знает, кто такой Кива".