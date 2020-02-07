"Работа кипит": Тищенко снимал сторис и пропустил голосование (видео)

Тищенко пропустил голосование за предлагаемые правки к законопроекту о рынке земли.

Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко не успел проголосовать за предлагаемые правки к законопроекту о рынке земли, потому что был занят общением со своими зрителями в Instagram.

Видео очередного курьеза депутата зафиксировали журналисты, которые заметили, как Тищенко бегает в сессионном зале с поднятой рукой и телефоном, передает 24 канал.

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В то же время на странице Тищенко в Instagram появилась прямая трансляция из Рады.

«У нас сегодня новый имидж. Мы хотим, чтобы законы были проголосованы. Не буду показывать пальцами... некоторые против, чтобы все было по закону. Сегодня много журналистов, зрителей... в общем, работа кипит», – сказал в эфире Instagram депутат.

Когда же Тищенко услышал, что голосование уже идет, то начал лихорадочно доставать свою карточку. Впрочем, он это сделать не успел.

6 февраля в парламенте произошли стычки между депутатами в связи с рассмотрением законопроекта о рынке земли. Во время которых Юлия Тимошенко заняла президиум и сломала микрофон. Другие нардепы блокировали работу Рады.