Стефанчук в ВР обратился к нардепам: доказывайте свою правоту в дискуссии, а не в кулачных обезьяньих прыжках

Первый заместитель председателя ВР заявил, что в понятии парламентаризма все решается путем голосования.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук призвал депутатов доказывать свою правоту в дискуссии, а не в «кулачных обезьяньих прыжках».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в сессионном зале Верховной Рады.

«Я обращаюсь к депутатам, которые, к большому сожалению, провоцируют непарламентское поведение в этом зале. Займите свои места и приступите к выполнению своих обязанностей. Парламент - место для дискуссии. Доказывайте свою правоту в дискуссии, а не в кулачных обезьяньих прыжках», - сказал Стефанчук.

Он добавил, что в понятии парламентаризма все решается путем голосования.

«Займите свои места и не устанавливайте здесь провокации в стенах Верховной Рады Украины», - призвал первый вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 февраля, в ВР произошла стычка между членами фракций «Батькивщина» и «Слуга народа». Стычка началась после того, как парламент не поддержал предложение работать сегодня до 20.00.