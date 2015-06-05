Почти 29 тысяч правоохранителей и нацгвардийцев получили статус участника АТО

17:43, 05 июня 2015
Общество
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На сегодняшний день статус участника боевых действий уже предоставили 28 тысячам 748 работникам милиции и военнослужащих Нацгвардии.

10 тис. 738 військовослужбовців Нацгвардії отримали статус учасника АТО / 112.ua

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

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«В настоящее время статус участника боевых действий уже предоставлен 28 тыс. 748 лицам, в том числе 10 тыс. 344 милиционерам и 10 тыс. 738 военнослужащим Нацгвардии. Также статус участника боевых действий получили 7 тыс. 489 работников Госпогранслужбы и 177 работников ГСЧС», - сообщили в пресс-службе.

Только в течение текущей недели такой статус был предоставлен 1 тыс. 883 работникам милиции и бойцам Нацгвардии.

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