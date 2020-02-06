На заседании фракции "Слуга народа" с участием Зеленского "очень подробно" обсудили обыски на "1+1" – депутат

Во фракции отмечают, что расследование прослушивания премьера не связано с телеканалом "1+1" и его программами.

Сегодня на заседании фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского был "достаточно подробно" обсужден вопрос обысков в медиа-группе "1+1" вечером 5 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев, отвечая на вопрос, что на заседании фракции президент говорил об обысках.

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"Мы довольно подробно об этом говорили. Идет расследование, это расследование не связано с каналом "1+1", это расследование не связано с программами на канале "1+1", которые выходят. И вообще, мы помним, что эти записи (разговоров в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука - УНИАН) были обнародованы на анонимном YouTube-канале. То есть, канал "1+1" к этому вообще никакого отношения не имел", - сказал депутат.

"Вчера, как напомнил президент, прошли обыски у более чем 20 работников Управления государственной охраны также в рамках этого дела", - отметил Потураев.

По его словам, Служба безопасности Украины "просто выполняет свою работу", ищет тех, кто совершил незаконное прослушивание и дальнейшие действия с полученными данными.

"Это дело не имеет никакого отношения к профессиональной деятельности людей, которые работают на канале как журналисты, к работе самого канала, к программам, которые там выходят. Это вообще не об этом", - подчеркнул Потураев.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля руководитель Департамента журналистских расследований медиа-группы "1+1" Максим Шиленко заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в офисе, где работают журналисты проектов "Гроші" и "Секретные материалы".

Обыски проводились на рабочем месте журналиста Евгения Куксина, а также в его квартире.

Также правоохранители провели обыск в квартире журналиста Дениса Данько.

По результатам обысков в офисе следователи СБУ изъяли два системных блока компьютеров.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заверил, что "ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснения свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И идти не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела относительно незаконного прослушивания главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц". По словам главы СБУ, соответствующие следственные действия по данному делу проводились в отношении министров, представителей государственной власти и УДО. Отдельные чиновники по согласию прошли проверку на детекторе лжи.