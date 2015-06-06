Кремль заявил, что надежды на реализацию минского плана все меньше и меньше

Масштабное нарушение режима прекращения огня на юго-востоке Украины оставляет все меньше надежды на реализацию минских договоренностей.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Действительно, были надежды на то, что они (минские договоренности) будут выполняться, - подчеркнул он. - Но такие обострения - крупномасштабное нарушение режима прекращения огня, - конечно, это приводит к тому, что надежды на реализацию минского плана становится все меньше и меньше, а обеспокоенность - все больше и больше".

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Президент России Владимир Путин в интервью, которое он дал итальянскому изданию Corriere della Sera в преддверии своего визита в Италию, заявил: "Ключевая суть политического урегулирования (на юго-востоке Украины) – конечно, нужно было на первом этапе создать условия для этой совместной работы, но нужно было прекратить активные боевые действия, отвести тяжелую технику. В целом это сделали. Есть перестрелки; к сожалению, до сих пор и жертвы есть, но нет крупномасштабных боевых действий, стороны разведены".

Журналисты попросили Пескова прокомментировать, сохранил ли этот комментарий актуальность.

"Он (комментарий Путина в этой части), конечно, потерял актуальность, - признал Песков. - Он не потерял актуальность в том плане, что для мира сделано все, согласован план действий - минские договоренности". "Ситуация меняется очень динамично, а интервью давалось несколько дней назад", - объяснил пресс-секретарь президента.

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Как сообщал УНИАН, Украина с апреля 2014 года ведет на территории Луганской и Донецкой областей антитеррористическую операцию против пророссийских боевиков.

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.