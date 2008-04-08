Яценюк не дал нардепам с голоса Конституцию принимать

Председатель Верховной рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отказался ставить на рассмотрение парламента вопроса о создании Временной специальной комиссии Верховной Рады по подготовке изменений к Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, фракция Партии регионов настаивала на принятии сегодня проекта постановления о создании ВСК по подготовке законопроекта о внесении изменений в Основной Закон.

Как сообщил на заседании ВР народный депутат-“регионал” Александр ЛАВРИНОВИЧ, сопредседателями этой комиссии, согласно проекту постановления, предлагается утвердить Андрея КОЖЕМЯКИНА и самого А.ЛАВРИНОВИЧА. В ее состав должны войти 27 народных депутатов.

В соответствии с проектом постановления, отчет этой комиссии должен быть заслушан не позднее 1 октября 2008 года.

В ответ председатель парламента отметил, что данный вопрос «никоим образом не касается нынешнего заседания Верховной Рады Украины».

Он предложил фракциям Партии регионов и БЮТ, которые являются инициаторами этого проекта постановления, обсудить данный документ во время заседания Согласительного совета в следующий понедельник.

«Давайте с голоса еще и Конституцию проголосуем», «давайте без выборов назначим руководителей государства», - сказал А.ЯЦЕНЮК, комментируя эту инициативу депутатов.

Он добавил, что все необходимо делать в пределах Конституции и законодательства Украины.

Вечернее заседание ВР закрыто.