Петевка думает, что Тимошенко волнует не то, что надо

Народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Василий ПЕТЁВКА прогнозирует, что до конца года цены вырастут на 30%, если правительство не будет принимать антиинфляционных мер.

Об этом он сказал в интервью сайту “Гарт”

«Нацбанку, Верховной Раде и Кабинету министров срочно необходимо собирать всех специалистов, принимать совместное решение и начать единый путь к укрощению инфляции», - считает он.

По словам депутата, «проблема заключается в том, что никто в этом направлении ничего не хочет делать. Важнейшее, что есть различные варианты решения этой проблемы, но, к сожалению, у руководителя правительства нет желания о них слушать».

В.ПЕТЁВКА отметил, что «вместо того, чтобы направить внимание на остановку темпов инфляции, первое лицо Кабинета министров волнует только один вопрос: кто возглавит избирательный штаб в Киеве».

В.ПЕТЕВКА также добавил, что при таких условиях уровень цен только будет расти.

«Все обещания и публичные заявления руководителя правительства о том, что инфляция будет только 10%, останутся только сказками, и нам придется ожидать роста цен до конца года более чем на 30%», - прогнозирует он.