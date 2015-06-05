Порошенко о досрочных парламентских выборах: "Не дождетесь"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции.

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"Не дождетесь. Потому что страна сегодня имеет проевропейскую коалицию, конституционную. Я уверен в том, что это дает нам возможность и ответственность провести конституционные изменения, которые ждет страна, в том числе децентрализацию, в том числе неприкосновенность, судебную реформу и другие... Я думаю, что народ свое дело сделал, перезагрузка произошла", - сказал он.

Ранее Порошенко заявлял, что не видит необходимости сейчас менять премьер-министра и пояснил, что его вчерашнее заявление о возможных изменениях в правительстве осенью не было направлено против кого-либо персонально.