Полная перезагрузка судов должна произойти до конца 2015 года - министр

Об этом в эфире «24 канала» заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

По его словам, для проведения эффективной люстрации судей и очистки судов от коррупционеров необходимо изменить законодательство. «Украина 20 лет формировала законодательство по европейским стандартам, и что мы имеем сейчас? Форма хорошая, суть – плохая. Мы создали законодательство, по которому судья труднее привлечь к ответственности, чем народного депутата. Система защиты судей выстраивалась особенно активно последние четыре года – это было крайне необходимо Януковичу. Именно ему судьи помогали осуществить Конституционный переворот и внедрить политические репрессии, была договоренность между преступной властью и судебной системой», - отметил Петренко.

Министр считает, что в наследство от предыдущей власти Украина получила судей-преступников, полностью защищенных законом и Конституцией. «Выход есть – мы должны провести полную перезагрузку судов. Такие изменения должны проводиться через парламент. Нам не нужны «ручные» судьи, нам нужны те, которые будут руководствоваться законом, те, которым не стыдно доверить то или иное разбирательство. Должны быть изменения, чтобы судья не был таким неприкосновенным, каким он является сейчас. Я убежден, что в парламенте хватит политической воли, чтобы до конца 2015 года внести необходимые изменения в законодательство. Есть четкая позиция Президента, премьера и парламента, что это крайне необходимо Украине », - считает Петренко.

Он также добавил, что в целом положительно оценивает работу по очищению власти в других секторах госаппарата на уровне центральных органов исполнительной власти.

«Более сложный уровень люстрации мы будем иметь в региональных, областных позициях, там чиновники будут пытаться спрятаться среди людей. На сайте министерства есть страница «Очищение власти Украины», на которую заходит каждый день несколько тысяч интернет-пользователей. Мы видим внимание граждан к люстрации, и работа в этом направлении продолжается », - сообщил глава Минюста.