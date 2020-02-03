В Киеве Эрдоган поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине!" (фото, видео)

Президенты встретились возле Мариинского дворца.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на площади возле Мариинского дворца поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине".

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В свою очередь почетный караул ответил турецкому президенту словами: "Героям Слава!".

Президенты осмотрели выстроенный перед Мариинским дворцом строй почетного караула, заслушали гимны Турции и Украины и представили друг другу официальные делегации обеих стран.

После этого Зеленский и Эрдоган отправились в церемониальную резиденцию президента Украины, где намечены переговоры. После главы государств планируют подписание ряда украинско-турецких двусторонних документов.

Согласно сообщению пресс-службы Зеленского, ожидается, что по завершении переговоров, в 14.10, президенты встретятся с представителями СМИ.