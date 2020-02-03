В Кремле заявляют, что у Эрдогана есть приглашение Путина посетить оккупированный Крым

Песков настаивает на "безосновательности каких-либо опасений относительно крымских татар".

В Кремле заявляют, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет приглашение президента РФ Владимира Путина посетить оккупированный Крым, чтобы убедиться в «беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы не согласны с нашими турецкими партнёрами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте. Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», - сказал Песков.

По его словам, президент РФ неоднократно разъяснял «реальное положение дел» Эрдогану в этом вопросе.

«Президент Эрдоган имеет действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 22 января член Меджлиса крымскотатарского народа, председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра (КРЦ) Эскендер Бариев сообщил, что в течение 2019 года российские силовики провели 157 незаконных задержаний и 335 арестов в оккупированном Крыму.

По его словам, в течение 2019 года российские силовики провели 86 обысков в оккупированном Крыму (64 из которых в домах крымских татар), в 2018 году - 92, в 2017 году - 62.

По словам Бариева, под волну обысков попали крымскотатарские и проукраинские активисты. Он уточнил, что максимальные показатели по количеству обысков были в марте и июне и имели политический и религиозный подтекст. Так, большинство противоправных действий российских силовиков связаны с якобы участием крымчан в запрещенных в РФ организациях «Хизб ут-Тахрир» и «Свидетели Иеговы», а также в якобы «незаконных вооруженных формированиях».

«Таким образом оккупационная власть пытается дискредитировать коренной народ Крыма и проукраинских активистов в глазах как российской, так и международной общественности, представляя их террористами и экстремистами», - отметил Бариев.

По словам председателя правления КРЦ, общее количество незаконных задержаний на оккупированном полуострове в 2019 году составляет 157 случаев (из них 127 крымских татар), что на 30 случаев больше, чем в 2018 году, но на 129 случаев меньше, чем в 2017 году.

Эрдоган перед сегодняшним визитом в Украину заявил, что Анкара не признает аннексию Крыма. «Мы на всех платформах выступаем за целостность Украины. Мы не признавали и не признаем аннексию Крыма. Находясь в Киеве, мы в первую очередь обсудим положение крымских татар в Крыму», - сказал Эрдоган.