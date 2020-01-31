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"Слуга" написал заявление на волонтерку за притеснения русского языка

16:41, 31 января 2020
Политика
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Депутат считает, что нет никакой разницы, какой язык дискриминируют / facebook.com/yvbragar

Народный депутат фракции «Слуга народа» Евгений Брагар написал заявление на волонтерку Настенко Конфедерат за притеснения русского языка.

Об этом он сообщил в Facebook.

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Волонтер просила выключить российский сериал в автобусе, когда вместе с подругой возвращалась из Луцка, где похоронила парня – украинского бойца. В ответ водитель нагрубил девушкам и высадил их посреди трассы.

По словам же депутата, высказывания девушки о том, что русский язык не должен звучать в Украине «является дискриминацией по языковому признаку».

Депутат утверждает, что «нет никакой разницы, какой именно язык дискриминируют», и добавил, что дискриминации не место в Украине.

«Украина - это общий дом для всех ее граждан без оглядки на язык общения, вероисповедания или национального происхождения. Так было, так есть и так будет всегда», – написал он.

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