Регионалы повысили Кинаха

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, народный депутат Анатолий КИНАХ избран заместителем председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины по вопросам взаимодействия с партиями и общественными организациями.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, такое решение было принято во время заседания фракции 7 апреля.

“Решение принято с учетом необходимости развития постоянного диалога с обществом, что является очень важным фактором его консолидации, развития Украины как правового, демократического государства”, - отмечает пресс-служба.

Задачей А.КИНАХА будет содействие реализации многочисленных общественных инициатив, аккумуляция успешного опыта работы общественных, политических организаций, усиление их влияния на демократические преобразования в обществе и организация общественного контроля за работой органов власти, говорится в сообщении