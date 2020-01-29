У Рябошапки рассказали о мошенниках, которые предлагают нардепам "порешать" кадровые вопросы

Неизвестные осуществляют попытки через телефонные звонки или смс-сообщения побудить чиновников к незаконным действиям, высказывают предложения людям «решить» кадровые вопросы в правоохранительных органах и тому подобное.

Офис генерального прокурора сообщает о попытках неизвестных лиц от имени руководства Офиса генпрокурора требовать от должностных лиц совершать незаконные действия.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Офис генпрокурора призывает сообщать о мошенниках, которые пытаются действовать от имени руководства ведомства.

«Офис генерального прокурора сообщает о попытках неизвестных лиц от имени руководства Офиса генерального прокурора требовать от должностных лиц совершать незаконные действия, вероятно, для дискредитации деятельности Офиса», - говорится в сообщении.

Указывается, что эти лица от имени заместителя генпрокурора осуществляют звонки якобы из его приемной в другие учреждения с требованием предоставить неправомерную выгоду, осуществляют попытки через телефонные звонки или смс-сообщения побудить народных депутатов и других должностных лиц к незаконным действиям, высказывают предложения людям «решить» кадровые вопрос в правоохранительных органах и тому подобное.

Читайте такжеЛжецами года стали депутаты партии Медведчука, Порошенко и Тимошенко – VoxUkraine

В Офисе генпрокурора обращают внимание, что коммуникация Офиса и его руководства с представителями органов государственной власти по уголовным производствам может происходить только предусмотренным законом способом.

Как сообщал УНИАН, ранее генпрокурор Руслан Рябошапка очертил приоритеты деятельности органов прокуратуры на 2020 год, представив разработку соответствующего документа во время совещания с заместителями генпрокурора и руководителями региональных прокуратур.