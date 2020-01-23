Расследование коррупции и военных преступлений: в Офисе генпрокурора назвали приоритеты на 2020 год

Среди них, в частности, расследование коррупционных преступлений, преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса, военных преступлений, преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка очертил приоритеты деятельности органов прокуратуры на 2020 год, представив разработку соответствующего документа во время совещания с заместителями генпрокурора и руководителями региональных прокуратур.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

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В частности, речь идет о преступлениях, расследование которых наиболее актуально для общества: коррупционные преступления; преступления, совершенные в банковской сфере, связанные с рефинансированием; преступления в сфере оборонно-промышленного комплекса; военные преступления; преступления, совершенные организованными группами и преступными организациями; в сфере оборота наркотических средств; нарушения прав человека сотрудниками правоохранительных органов.

«Для определения эффективности работы по приоритетным направлениям будут использоваться принципиально новые индикаторы уровня выполнения поставленных задач. Количественные показатели эффективности будут дополнены качественными», - сказано в сообщении.