Сухой советует Литвину устроить поход в психдиспансер

Народный депутат из Партии регионов Ярослав Сухой в интервью изданию ForUm прокомментировал заявление лидера одноименного блока Владимира Литвина о якобы существующей между БЮТ и ПР договоренности повысить проходной барьер для политических партий.

«Пусть кто-то из Блока Литвина, кто это придумал, пройдет обследование в психоневрологическом диспансере, потому что, во-первых, весна обострила реакцию, а во-вторых, перевод времени на одни час многих привел в исступление, поэтому, пожалуйста, пусть лечатся», - сказал парламентарий.

Сухой считает, что нет необходимости повышать проходной барьер. «Мы создаем две партии, значит, мы раскалываем Украину, никто на это не пойдет. Литвин переживает, что в этой процентомании он пропадет, пусть спит спокойно, Украине нужен Литвин», - подытожил он.