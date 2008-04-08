Литвин говорит, что Тимошенко договорилась с Януковичем о проходном барьере

Партия регионов и Блок Юлии Тимошенко договорились о повышении проходного барьера для политических партий на следующих парламентских выборах. Такое заявление вчера в эфире программы "Свобода слова" сделал Владимир Литвин.

По его словам, крупнейшие политические силы согласовали увеличение проходного барьера с трех до одиннадцати процентов.

"Если будут реализованы те договоренности, которые существуют между БЮТ и Партией регионов относительно повышения проходного барьера до 11%, то вполне очевидно, что эти два олигархических планово-финансовых клана поделят между собой Украину на левый и правый берега".

ICTV