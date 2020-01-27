Зеленский ожидает визит Дуды в Украину

Глава государства выразил благодарность Польше за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и активную позицию в отношении санкционного давления на РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает визит в этом году президента Польши Анджея Дуды в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной с Дудой пресс-конференции в Освенциме.

«Отныне в наших отношениях мы акцентируем на том, что нас объединяет. Я уверен, что так будет и дальше, например, Варшавская битва, столетие которой мы отмечаем в августе. В целом, в этом году мы планируем провести ряд совместных мероприятий. Верю, что в один из таких будет визит господина президента Дуды в Украину», - заявил он.

Зеленский выразил благодарность Польше за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и активную позицию в отношении санкционного давления на РФ.

Зеленский также заявил, что Украина ожидает от Польши восстановление оскверненной могилы украинцев на горе Монастырь близ села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши и взятия ее под защиту.