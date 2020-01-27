Украина ожидает от Польши восстановления оскверненной могилы воинов УПА и взятия ее под защиту – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Польши восстановление оскверненной могилы украинцев на горе Монастырь близ села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши и взятия ее под защиту.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Освенциме.
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Зеленский отметил, что договорился с президентом Польши и в дальнейшем развивать и укреплять стратегические отношения и партнерство между странами.
«По моему мнению, нам удалось снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого, и сегодня с открытым сердцем наши страны движутся вперед в будущее», - заявил он.
«Украина разблокировала мораторий на поисковые работы, и польские эксперты провели первые раскопки во Львовской области. Следующим шагом будет восстановление польской стороной поврежденной украинской могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту», - добавил глава Украинского государства.
Напомним, 20 января стало известно, что на горе Монастырь близ села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши, недалеко от границы с Украиной, вандалы уничтожили мемориальную табличку на могиле воинов УПА, которая до этого была повреждена в 2015 году.
На горе Монастырь расположена могила-курган 62 воинов УПА, два каменных креста 1940-х годов с вырезанными изображениями трезубца, а также современный памятник.