Украина ожидает от Польши восстановления оскверненной могилы воинов УПА и взятия ее под защиту – Зеленский

По убеждению Владимира Зеленского, Украине и Польше удалось снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Польши восстановление оскверненной могилы украинцев на горе Монастырь близ села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши и взятия ее под защиту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Освенциме.

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Зеленский отметил, что договорился с президентом Польши и в дальнейшем развивать и укреплять стратегические отношения и партнерство между странами.

«По моему мнению, нам удалось снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого, и сегодня с открытым сердцем наши страны движутся вперед в будущее», - заявил он.

«Украина разблокировала мораторий на поисковые работы, и польские эксперты провели первые раскопки во Львовской области. Следующим шагом будет восстановление польской стороной поврежденной украинской могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту», - добавил глава Украинского государства.

Напомним, 20 января стало известно, что на горе Монастырь близ села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши, недалеко от границы с Украиной, вандалы уничтожили мемориальную табличку на могиле воинов УПА, которая до этого была повреждена в 2015 году.

На горе Монастырь расположена могила-курган 62 воинов УПА, два каменных креста 1940-х годов с вырезанными изображениями трезубца, а также современный памятник.