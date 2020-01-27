В Кремле утверждают, что между Путиным и Зеленским установлен "весьма эффективный контакт" (видео)
В Кремле расценили как "эффективный" контакт, установившийся между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
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"Между двумя президентами собственно уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".
Представитель Кремля подчеркнул, что "сам по себе контакт не является чем-то из ряда вон выходящим, ничем сенсационным".
"Это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс", - пояснил Песков.
Как писал УНИАН ранее, в Кремле заявили, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин смогут договориться о встрече, если посчитают это необходимым.