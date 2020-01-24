Зеленский вместе с супругой в Израиле посетил мемориальный комплекс Холокоста (фоторепортаж)

Президентская чета возложила цветы к участкам монумента «Долина уничтоженных общин», посвященным памяти еврейских общин Украины и Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетили мемориальный комплекс «Яд Вашем» в Иерусалиме.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, чета Зеленских осмотрела фотовыставку «Вспышки памяти» на территории комплекса. На выставке, в частности, представлены фотографии, посвященные нацистской пропаганде, фотосвидетельства, сделанные евреями во время Холокоста. Отдельная экспозиция посвящена истории освобождения узников концлагеря Аушвиц.

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«Это очень важная выставка для сохранения памяти о страшной трагедии Холокоста», - сказал Зеленский.

Также президентская чета возложила цветы к участкам монумента «Долина уничтоженных общин», посвященным памяти еврейских общин Украины и Польши, частично или полностью уничтоженных во время Холокоста.