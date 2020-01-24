Зеленский в Израиле рассказал три истории, связанные с Холокостом и Украиной, одна из них – про его семью (фото, видео)

По словам Зеленского, трое братьев его дедушки стали жертвами Холокоста, их расстреляли немецкие оккупанты.

Президент Владимир Зеленский в Израиле рассказал три истории, связанные с Холокостом и Украиной, одна из них – о его семье.

Во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Тель-Авиве, трансляцию которой вел Офис президента Украины в Facebook, Зеленский высказал слова уважения и понимания всем евреям мира.

«По поводу Холокоста я подготовил письмо, которое бы я хотел зачитать в Вашем присутствии всем евреям по поводу этой страшной трагедии. У меня есть три важные истории, которые я хотел бы Вам сейчас рассказать, истории про Холокост и Вторую мировую войну. И потом хотел бы Вам на память оставить эти истории», - сказал он.

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Одна из историй Зеленского – о заведующей детсадом Саиде Арифовой, которая жила во времена Второй мировой войны в оккупированном нацистами Крыму и скрыла национальность своих воспитанников.

«Выдала их за крымских татар, давала им татарские имена, научила крымскотатарскому языку и обычаев, доставала фальшивые документы и медицинские справки. Она – мусульманка по вероисповеданию. Она спасла 88 евреев», – заявил Зеленский.

Также он вспомнил про украинского священника Греко-католической церкви, который находился в концлагере в ужасных условиях, где содержались около 700 заключенных, но отказался от досрочного освобождения, чтобы продолжать помогать заключенным.

«Он спасал евреев, выдав им более 600 церковных метрик о крещении. Он был за это отправлен в концлагерь Майданек. Его звали Емельян Ковч», – сказал президент.

Зеленский рассказал также историю собственной семьи. Трое братьев его дедушки стали жертвами Холокоста, их расстреляли немецкие оккупанты, а его дедушка вернулся живым с фронта.

«Прошел Вторую мировую войну, сделав вклад в победу над нацизмом и человеконенавистнической идеологией. Через два года после войны у него родился сын. А через 31 год у него родился внук. Через 40 лет внук стал президентом. И сегодня он стоит перед Вами», – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что «все эти истории – об одном: твоя национальность, религия, возраст, пол, место рождения теряют значение, когда есть доброе сердце, которое движет тобой, и тотальное зло, которому ты противостоишь».

Нетаньяху поблагодарил Зеленского за эту речь: "Это чувствительные истории – о том, как неевреи спасали евреев. И история Вашей семьи... Борьба за жизнь, борьба за будущее – вот о чем эти истории».

Как сообщал УНИАН, перед поездкой в Израиль Зеленский рассказал "The Times of Israel", что рос в "обычной советской еврейской семье", которая не была ортодоксальной в плане веры. Также говорил о деде, который воевал.

23 января Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Израиль, однако на Всемирный форум памяти Холокоста в последний момент решил не идти: украинская делегация передала свои места на нем жертвам Холокоста, которые хотели и не могли попасть туда.

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