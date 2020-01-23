Зеленский с делегацией отдали свои места на форуме в Израиле тем, кто пережил Холокост
Президент Украины Владимир Зеленский и члены украинской делегации решили передать свои места на 5-м Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц, людям, пережившим трагедию.
Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
«Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию.
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Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства», - написал Зеленский.
Он добавил, что считает такое решение правильным.
«К тому же это никак не отменяет почтения памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины», - отметил Зеленский.
При этом он сообщил, что будет участвовать во всех предусмотренных мероприятиях и проведет запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Государства Израиль.
«Но на основное мероприятие должны попасть те, кто этого больше заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг, - сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить», - подытожил президент.
Как сообщал УНИАН, утром Зеленский начал рабочий визит в государство Израиль.
Планировалось, что он примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.
Кроме того, программой визита предусмотрены встречи Зеленского с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.