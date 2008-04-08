Балога предлагает не мерять эсдеков на сантиметры и граммы

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА отмечает, что приоритетным заданием для большинства является выполнение коалиционного соглашения и принятие ряда решений в экономической и социальной сферах.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛОГИ, переданном УНИАН пресс-службой Президента Украины.

По его мнению, коалиционную повестку дня следует рассматривать в более широком контексте, чем выполнение предвыборных программ. На сегодня необходимо подтвердить единство демократических взглядов тех политических сил, которые создали большинство во ВР, и их готовность действовать на единой платформе.

«Цифры по результатам последних голосований в парламенте вызывают много вопросов о существовании коалиции как таковой. Избирателей, отдавших голоса блоку «Наша Украина - Народная самооборона» и БЮТ, смущают красные стоп-сигналы непринятых решений. В конструкции большинства без микроскопа видно линии разрыва по ряду принципиальных вопросов, которые пока остаются без ответов, но которые являются индикаторами способности коалиции к скоординированным действиям», - отметил В.БАЛОГА.

В течение дежурного сессионного периода работы Верховной Рады парламентское большинство обязано принять ряд важных для государства решений, что должно засвидетельствовать целостность и эффективность нынешней коалиции.

Он отметил, что приоритетным заданием для парламентского большинства по-прежнему остается неуклонное выполнение коалиционного соглашения и принятия ряда важных решений в экономической и социальной сферах.

Верховная Рада должна одобрить пакет из 12 безотлагательных законопроектов, утвердить программу социально-экономического развития страны, программу деятельности Кабинета Министров, внести изменения в нынешний госбюджет. «Президент подписал бюджет с условием существенной корректировки настоящего документа в марте. Напоминаю уважаемой коалиции и ее правительству - на календаре апрель, а в стране - инфляция. Колыбельные песни о «ситуации под контролем» и химеры подозрений о «картельных заговорах» могут успокоить лишь легковерных. Мартовская инфляция уже перечеркнула годовой правительственный прогноз, а антиинфляционные меры эффективны лишь на бумаге, а не на ценниках магазинов и заправок. Укрощение инфляционных процессов на сегодня - это главная партия для коалиционно-правительственного дуэта», - подчеркнул руководитель Секретариата Президента.

В этой связи В.БАЛОГА отметил, что фракциям коалиции следует прекратить забавляться с повесткой дня Рады и действовать согласно уже известному алгоритму работы. Нужно провести результативные голосования, которые подтвердили бы, что большинство существует, и он способен на быстрые эффективные действия. «До сих пор почти все решения принимались в парламенте лишь при участии оппозиции. Конечно, можно найти объяснение, почему для результата нужны голоса депутатов от Партии регионов или коммунистов, однако люди этим объяснением не верят. Также не верят и аргументам в пользу сохранения на высоких постах в демократической власти представителей КПУ и социал-демократической команды Виктора МЕДВЕДЧУКА. Коалиционную когорту следует избавить от таких деятелей, которые не совместимы с ней ни по делам, ни по духу. И измерять в граммах и сантиметрах, кто больший, а кто меньший эсдек, здесь ни к чему», - сказал В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата допустил, что руководство Кабинета Министров будет пытаться использовать кадровую тему, чтобы отвлечь внимание общества от нерешенных неотложных проблем. Одна из них - условия поставок газа в Украину в следующем году и на перспективу.

«Президент урегулировал газовый кризис, договорился о поставках на этот год и заложил основу для последующих переговоров. Однако пока правительство не имеет даже контура договора о том, на каких условиях, сколько и по какой цене страна будет иметь голубое топливо через девять месяцев. В апреле-мае Кабмину нужно подготовить конкретные предложения, иначе нас может постигнуть очередной виток газового кризиса», - сказал В.БАЛОГА.