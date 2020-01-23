Крупнейший иностранный инвестор Лакшми Миттал высоко оценил работу премьера Гончарука и правительства

По словам бизнесмена, украинское правительство может рассчитывать на иностранных инвесторов, как на своих партнеров.

Индийский бизнесмен и самый крупный иностранный инвестор в Украине Лакшми Миттал заявил, что впечатлен результатами работы премьер-министра Алексея Гончарука и его команды за последние 6 месяцев и подтвердил отсутствие коррупции в высших ветвях власти в Украине.

Об этом он рассказал во время «Украинского завтрака 2020» на экономическом форуме в Давосе.

«Мы действительно крупнейший иностранный инвестор в Украине с 2004 года. Я видел несколько правительств, которые приходили и уходили и могу сказать, что за такой короткий период правления нового правительства я очень впечатлен тем, что вы делаете, господин премьер-министр», – заявил инвестор.

Он также добавил, что украинское правительство может рассчитывать на иностранных инвесторов, как на своих партнеров, потому что именно так можно защитить инвестиции.

«Я абсолютно согласен с тем, что коррупции на высшем уровне теперь нет в этой стране. У нас есть коррупция, но она на более низком уровне. И, конечно, надо бороться с коррупцией везде. Но правительство может относиться к нам, как к партнерам, а не просто как к инвестору. Потому что без партнерства инвестиции не выживут», – подытожил Лакшми Миттал.