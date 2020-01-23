Зеленский начал рабочий визит в Израиль, где может встретиться с Путиным

Во время визита президент Украины Владимир Зеленский примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста.

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Государство Израиль.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент примет участие в 5-м Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Кроме того, Зеленский проведет встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

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Как сообщал УНИАН, накануне российские СМИ сообщили, что сегодня Зеленский на форуме в Израиле встретится с президентом России Владимиром Путиным.

В ответ в Офисе президента сообщили, что встреча президентов Украины и РФ в Израиле пока не запланирована. При этом там добавили, что если общение глав государств все же состоится, то Зеленский будет поднимать лишь вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.

Сам Зеленский после выступления на Международном экономическом форуме в Давосе заявил, что допускает встречу с Путиным 23 января в Израиле.