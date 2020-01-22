Зеленский встретится с Путиным в Израиле – росСМИ
13:37, 22 января 2020Политика
484 0
Завтра в Израиле пройдут мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения узников Аушвица. На годовщину Холокоста уже отказались ехать Польша, Эстония и Литва, а Латвия отправит своего премьер-министра.
О встреча обоих президентов сообщили российские СМИ / УНИАН
Украинский лидер Владимир Зеленский встретится с российским президентом Владимиром Путиным завтра на форуме в Израиле.
Читайте такжеЗеленский анонсировал свой визит в Израиль
Об этом в Telegram сообщил российский журналист Алексей Венедиктов.
«В Израиле завтра состоится встреча президентов России и Украины. А где же им еще встречаться», – написал он.
Завтра в Израиле пройдут мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения узников Аушвица. На годовщину Холокоста уже отказались ехать Польша, Эстония и Литва, а Латвия отправит своего премьер-министра.
СМИ объяснили шаг Дуды, который первым объявил об отмене своего визита, что таким образом Польша отреагирует на слова Путина, который приписывал сотрудничество Польши с гитлеровской Германией и ответственность за Вторую мировую войну.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter