Зеленский встретится с Путиным в Израиле – росСМИ

Завтра в Израиле пройдут мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения узников Аушвица. На годовщину Холокоста уже отказались ехать Польша, Эстония и Литва, а Латвия отправит своего премьер-министра.

Украинский лидер Владимир Зеленский встретится с российским президентом Владимиром Путиным завтра на форуме в Израиле.

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Об этом в Telegram сообщил российский журналист Алексей Венедиктов.

«В Израиле завтра состоится встреча президентов России и Украины. А где же им еще встречаться», – написал он.

Завтра в Израиле пройдут мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения узников Аушвица. На годовщину Холокоста уже отказались ехать Польша, Эстония и Литва, а Латвия отправит своего премьер-министра.

СМИ объяснили шаг Дуды, который первым объявил об отмене своего визита, что таким образом Польша отреагирует на слова Путина, который приписывал сотрудничество Польши с гитлеровской Германией и ответственность за Вторую мировую войну.