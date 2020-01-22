У Зеленского заявили, что встреча с Путиным в Израиле пока не запланирована

Впрочем, если общение глав государств состоится, то Владимир Зеленский будет поднимать лишь вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.

Встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в рамках Всемирного форума Холокоста в Израиле в настоящее время не запланирована.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Впрочем, если общение глав государств состоится, то Зеленский будет поднимать только вопрос дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.

Указывается, что президент Украины посетит с рабочим визитом Государство Израиль. В рамках визита запланировано участие Зеленского в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом Государства Израиль Реувеном Ривлиным, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля.

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"Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, в настоящее время не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - отметили в ОП.

Как сообщал УНИАН, Зеленский 23-24 января посетит с рабочим визитом Израиль, где примет участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.