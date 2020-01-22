Зеленский допустил встречу с Путиным в Израиле

О встрече двух президентов сегодня днем впервые написали российские СМИ. В Кремле объяснили, что это украинская сторона инициировала встречу с Путиным.

Украинский глава Владимир Зеленский допустил встречу с российским президентом Владимиром Путиным 23 января в Израиле.

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Об этом он сообщил после выступления на Международном экономическом форуме в Давосе, передает Новое время.

«У меня послезавтра много подтвержденных встреч в Израиле. И о вероятности этой встречи - может быть. Потому что есть вопросы по обмену наших пленных и крымских татар, которые находятся на территории России. Будет возможность — обсудим это», – сказал он.

О встрече двух президентов во время чествования годовщины Холокоста в Израиле сегодня днем впервые написали российские СМИ. В Кремле объяснили, что это украинская сторона инициировала встречу с Путиным.

В ответ на распространенную информацию Офис президента Украины не исключил встречу, объяснив, что главной темой вероятно будет обмен удерживаемыми лицами.

23 января в Иерусалиме пройдут памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и дню памяти жертв Холокоста.