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"Неудачная формулировка": Новосад оправдалась за свои слова о низкой зарплате

00:05, 23 января 2020
Политика
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Новосад рассказала о своем мотиваторе на посту министра / УНИАН

Министр образования и науки Украины Анна Новосад прокомментировала собственное заявление относительно низкой зарплаты на посту главы Минобразования.

Как отмечает чиновник на странице в Facebook, для нее должность министра - "точно не способ получения больших денег".

"Мне важно воплотить те изменения, которые мы, как правительство, пообещали, когда начали работу. Это мой основной мотиватор", - написала она.

Новосад заявляет, что ее не устраивает зарплата воспитателя в 4 тысячи гривень, учителя с 30-летним стажем - 8 тысяч или работа ученых на 0,75 ставки.

"Я осознаю, что изменения в системе образования и науки не состоятся, если мы не начнем нормально платить профессиональным людям. И это то, что мы больше дискутируем с Кабмином и Минфином. Одна из ключевых задач правительства в рамках реформ - рост заработных плат педагогов и ученых", - считает министр образования.

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При этом она выступила за то, чтобы зарплата чиновников отвечала результатам их работы. "Это должна быть четкая и прозрачная система", - считает Новосад.

"Я понимаю, что формулировка в моем интервью была неудачныой. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко. Но не менее важно строить общество, где каждый может собственными знаниями и честной работой достигать большего. И это будет не стыдно", - резюмировала она.

Ранее министр образования Анна Новосад заявила, что ее зарплата на руки в среднем составляет 36 тысяч гривень – и хотя этих средств ей хватает, чтобы "нормально прожить", содержать за них ребенка, если захочет родить, она не сможет. На такое заявление чиновницы отреагировали во фракции "Слуги народа".

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