В "Слуге народа" отреагировали на жалобы Новосад по ее зарплате

Нардеп прокомментировала слава главы Министерства образования относительно маленькой зарплаты.

Министр образования Анна Новосад, – которая недавно пожаловалась, что ее зарплаты в 36 000 гривень не хватит для содержания ребенка, – действительно получает меньше некоторых своих подчиненных.

Поэтому зарплаты в МОН необходимо пересмотреть. Об этом заявила народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина, передает «Обозреватель».

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"У них (у Минобразования. – Ред.) сейчас такая ситуация, когда министр получает зарплату меньше чем, например, руководитель департамента", – пояснила Гришина.

По ее словам, если руководитель департамента получает приблизительно 50 тысяч гривень, то министр – 36 тысяч гривень "на руки", а заместители министра – еще меньше.

"Поэтому внутри министерства нужно это привести в соответствие. Чтобы первое лицо, которое несет всю ответственность, имело самый высокий уровень заработной платы. А потом уже его коррелировать со всеми остальными сотрудниками министерства", – отметила нардеп.

Гришина также предложила соотносить зарплаты чиновников Кабмина со средними зарплатами в том секторе, которым они занимаются (образование, экономика и др).

"Должна быть корреляция со средними зарплатами в этой сфере. Чтобы министр был "в одной упряжке" со всеми сотрудниками, которые работают в той сфере, которую он контролирует. Например, в энергетике высшие зарплаты, в образовании – гораздо меньше. Вот чтобы министр, работая, понимал: от его ежедневного труда зависит, в том числе, и его заработная плата", – посоветовала она.

При этом, по мнению Гришиной, зарплаты членов правительства и Верховной Рады в любом случае должны быть "достойными".

"Если мы боремся с коррупцией, зарплаты топ-чиновников, которые принимают решения о распределении государственных средств, должны быть достойными. Но мы не должны забывать, что мы живем в этом обществе и должна быть корреляция и социальная справедливость", – резюмировала политик.

Ранее министр образования Анна Новосад заявила, что ее зарплата на руки в среднем составляет 36 тысячи гривень – и хотя этих средств ей хватает, чтобы "нормально прожить", удерживать на них ребенка, если захочет родить, она не сможет.