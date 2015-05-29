Пришло время отделить Азербайджан, Беларусь и Армению от остальных стран "Восточного партнерства" - дипломат
Глава Представительства Украины при Европейском Союзе Константин Елисеев выступает за отделение Азербайджана, Беларуси и Армении от политики Европейского Союза "Восточного партнерства".
Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Елисеев заявил в рамках 8-го Киевского форума.
Дипломат обратил внимание на политику, которой Грузия, Молдова и Украина могут придерживаться в противостоянии внешним угрозам.
"Во - первых, мы можем обеспечить политику дифференциации в рамках "Восточного партерства". Мне кажется, уже пора отделить три страны - Украину, Грузию и Молдову от Армении, Азербайджана, Беларуси. Мы пытались это сделать, кстати, на Рижском саммите, у нас было, кстати, согласовано трехстороннее заявление относительно Украины, Грузии и Молдовы. То есть, четкая дифференциация", - подчеркнул Елисеев.
Читайте такжеЕС обновит политику Восточного партнерства из-за попытки России поделить мирСправка УНИАН. Программа «Восточное партнерство» была основана в 2009 году. Проект является совместной инициативой Европейского Союза и шести стран-партнеров из Восточной Европы и Южного Кавказа: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.
Программа "Восточное партнерство" предусматривает политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Евросоюза со странами-участницами.
Соглашения об ассоциации с ЕС подписали Украина, Грузия и Молдова.