Антикоррупционный комитет Рады планирует 12 февраля заслушать отчет Сытника

В Раде напомнили, что согласно закону “О национальном антикоррупционном бюро” НАБУ до 10 февраля должно подать в парламент полугодовой отчет о работе.

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики планирует 12 февраля заслушать отчет директора Национального бюро расследований Украины Артема Сытника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель комитета Анастасия Красносельская.

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По ее словам, согласно закону “О национальном антикоррупционном бюро” НАБУ до 10 февраля должно подать в парламент полугодовой отчет о работе.

Красносельская отметила, что как только отчет будет подан, его будет направлен всем членам комитета, и “тогда я не вижу препятствий для того, чтобы на нашем заседании 12 февраля заслушать отчет НАБУ”.

Она подчеркнула, что комитет обратится в НАБУ с тем, чтобы отчет представлял непосредственно директор НАБУ Сытник.

Как сообщал УНИАН, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник попал в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.