Сытника внесли в реестр коррупционеров – документ

Основанием для внесения в реестр коррупционеров стало постановление Ривненского апелляционного суда от 13 декабря, который оставил без изменений решение суда первой инстанции, который признал виновным Сытника в нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник попал в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Об этом сообщает народный депутат Александр Дубинский от «Слуги народа» у себя в Telegram-канале со ссылкой на naspravdi.today.

Основанием для внесения Сытника в реестр коррупционеров стало постановление Сарненского районного суда Ривненской области от 6 сентября 2019 года №572/2133/19, оставленное в силе постановлением Ривненского апелляционного суда от 13 декабря 2019 года, которым директор НАБУ признан виновным в нарушении требований статьи 23 Закона Украины «О предотвращении коррупции» и совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков»).

Коррупционное правонарушение, совершенное Ситником, заключается в том, что он неоднократно отдыхал в охотничьем хозяйстве «Полесское-Сарны», потреблял там деликатесы и элитные алкогольные напитки, встречал Новый 2019 год и даже разбил два квадроцикла стоимостью 17 тысяч долларов США, но каждый раз за него платил некий Николай Надейко – советник Натальи Василюк, родной сестры магната Олега Бахматюка и бывшего председателя Наблюдательного совета принадлежащего Бахматюку VAB-Банка. Как установил суд, директор НАБУ не задекларировал полученные от Надейко материальные блага.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Ривненский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты и признал руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе в элитных охотничьих угодьях хозяйства "Полесское-Сарны" в Ривненской области.