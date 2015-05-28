Яценюк: Украина рано или поздно станет членом Евросоюза и НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в ходе работы 8-го Киевского форума по вопросам безопасности премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«У нас есть цель - рано или поздно мы станем членом НАТО, как и членом ЕС. И Россия никогда не будет иметь право вето на наше суверенное право быть европейской страной и членом Альянса», - сказал Яценюк.

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В то же время он отметил, что сейчас Украине нужно выполнить ряд шагов, а именно – использовать возможности четырех трастовых фондов НАТО, достичь стандартов НАТО. «Нам нужно провести референдум, чтобы потом не было дискуссий – так это правительство хотело стать членом НАТО или украинский народ», - заявил Яценюк.

Напомним, ранее Яценюк заявил, что конфликт на Донбассе, развязан пророссийскими боевиками, это не внутренний конфликт, это "война между прошлым и будущим". Он подчеркнул, что сегодня очень многое зависит от совместных усилий против российского агрессора.