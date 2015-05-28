Порошенко: Украина должна посадить РФ за стол переговоров и добиться закрытия границ

Об этом заявил в рамках работы 8-го Киевского форума безопасности президент Петр Порошенко. "Мы должны посадить Россию за стол переговоров. Мы должны добиться вывода войск и перекрытия границы под мониторингом ОБСЕ", - сказал глава государства.

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Кроме этого, он отметил, что нужен эффективный механизм имплементации минских соглашений. "Развитие событий после подписания минских соглашений доказывает, что нам нужен эффективный механизм их имплементации, потому что просто слово и подпись, которые работали ранее, больше не работают", - сказал Петр Порошенко, добавив, что что Украина неуклонно соблюдает каждый пункт этих соглашений.

Также глава государства подчеркнул, что Украина будет вести диалог с украинским Донбассом после проведения там честных выборов. "Мы должны обеспечить честное и прозрачное волеизъявление. Мы будем вести диалог с Донбассом. Но с другим Донбассом. С украинским Донбассом - после проведения честных выборов", - подчеркнул Петр Порошенко.