Украина требует от России полного выполнения Минских соглашений

Украина требует от подписантов Минских договоренностей, в первую очередь, от Российской Федерации, полного их исполнения, включая протокол от 5 сентября 2014 года, меморандум от 19 сентября 2014 года и комплекс мероприятий от 12 февраля 2015 года, подчеркнул президент Петр Порошенко.

Об этом он сказал на расширенном совещании в воскресенье при участии премьер-министра, секретаря СНБО, представителей силовых ведомств с украинскими представителями в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает президентская пресс-служба.

По словам главы государства, это включает в себя верифицированное ОБСЕ прекращение огня и отвод тяжелой техники.

Обращаясь к представителю Украины в подгруппе по вопросам безопасности Евгению Марчуку, Порошенко отметил важность восстановления контроля над неконтролируемыми участками украино-российской границы. По его словам, следует положить конец преступному проникновению на украинскую территорию тяжелого вооружения и боевиков.

На встрече также шла речь о необходимости немедленного освобождения всех заложников. Это вопрос, которым занимается подгруппа по гуманитарным вопросам, в которую входят Ирина Геращенко и Виктор Медведчук, был признан первоочередным.

Читайте такжеНуланд: США готовы усилить свое участие в выполнении минских договоренностей«Среди прочего, речь шла о координации с международными организациями для облегчения попадания гуманитарной помощи на Донбасс с соблюдением всех международных процедур», - отметили в пресс-службе.

Президент обратил внимание представителя в подгруппе по политическим вопросам Владимира Горбулина, что начинать диалог о модальности проведения местных выборов возможно только после полного прекращения огня и отвода тяжелой техники, верифицируемого ОБСЕ.