Боевики предлагают трехстронней контактной группе ограничить доступ СМИ к освещению выборов

Лидеры так называемых "ДНР" и "ЛНР" направили участникам трехсторонней контактной группы проект документа с новыми предложениями по проведению выборов на Донбассе, передает Зеркало недели.

Одним из пунктов предполагается закрытие доступа к освещению выборов тем СМИ, которые разжигают гражданскую рознь и распространяют недостоверную информацию.

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"Средства массовой информации, которые нарушают принципы проведения выборов, установленных настоящим законом, или причастны к разжиганию гражданской розни, распространению призывов к насилию и заведомо недостоверной информации о ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к участию в процедурах избирательного процесса не допускаются", - говорится в проекте документа, направленном руководством самопровозглашенных республик участникам трехсторонней контактной группы.

Порядок аккредитации средств массовой информации, согласно документу, будет определяться временными избирательными комиссиями.

12 мая боевики передали Кучме и ОБСЕ ультиматумы о проведении выборов. Пушилин требует: полной отмены АТО, недопущения к выборам украинских партий, подсчета голосов "независимым местным населением" и так далее.

Ранее в "ДНР" заявили, что согласны на "широчайшую автономию" в составе Украины.