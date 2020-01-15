В США обнародовали новые показания в деле импичмента Трампу, полученные от соратника Джулиани

В показаниях Льва Парнаса изложены новые факты давления на экс-посла США в Украине Мари Йованович и попытки личного адвоката Трампа Руди Джулиани встретиться с президентом Украины.

Палата представителей США обнародовала новые показания по делу импичмента президента США Дональда Трампа.

В этот раз они показали предоставленные показания задержанного помощника Руди Джулиани Льва Парнаса. Соответствующие данные он передал в комитет Палаты представителей по разведке, передает ТСН.

Там отметили, что официально предложили Парнасу принять участие в расследовании дела импичмента в Палате представителей в конце сентября 2019 года. Его адвокат сообщил, что подзащитный не будет давать показания. 9 октября Парнаса был задержан, а на следующий день комитет Палаты представителей по разведке направил соответствующим органам прошение о получении от Парнаса данных, которые могут быть использованы в рамках расследования. В конце октября, сменив адвоката, Парнас согласился предоставить комитету всю необходимую информацию.

Читайте такжеNew York Times: Партнер адвоката Трампа признался, что угрожал Украине

Например, он передал Палате представителей записки, которые могут свидетельствовать о схеме Трампа относительно Украины.

"Парнас подготовил рукописные заметки на канцелярских принадлежностях отеля Ritz-Carlton в Вене, которые, видимо, имеют прямое отношение к президентской схеме, направленной на то, чтобы заставить Украину объявить о расследованиях, полезных для его кампании по переизбранию. Адвокат Парнаса подтвердил, что заметки были написаны его клиентом", - говорится в сообщении разведывательного комитета.

На одной из таких заметок Парнас написал два пункта: "заставить Зеленского сообщить, что дело Байдена будет расследоваться; начать коммуникацию с Зеленским без (Пинчука или Коломойского)".

В январе 2019 года Парнас и Джулиани переписывались о предоставлении американской визы бывшему генпрокурору Украины Виктору Шокину. Когда Парнас сообщил Джулиани, что в визе было отказано, то адвокат Трампа сказал: "Я могу это исправить".

Читайте также"Ужасный человек": адвокат Трампа утверждает, что послов в Украину Сорос назначал

В марте 2019 года Парнас общался с республиканцем Робертом Хайдом о бывшей после США в Украине Мари Йованович. В ответ на ряд ссылок относительно того, что она якобы не является "лояльной" к Трампа, Хайд ответил: "Вау! Не могу поверить, что Трамп до сих пор не уволил эту с*ку. Я в этом был прав". После этого республиканец направил Парнасу ряд сообщений, которые могут свидетельствовать о том, что за пребыванием Йованович в Киеве велось полное слежение.

За день до вызова Йованович обратно в Штаты Парнас снова общается с Джулиани. Адвокат Трампа заявляет, что "он снова ее уволил".

Также в телефоне Парнаса был скриншот письма Джулиани к Зеленскому, датированного 10 мая 2019 года. Это письмо он планировал передать через министра Авакова. В нем Джулиани утверждает, что является адвокатом Трампа и представляет его не как президента США, а как частное лицо. Он также говорит, что имеет к Зеленскому особое прошение и просит о встрече.

Через некоторое время Джулиани спрашивает у Парнаса "отменил ли он встречу", а потом присылает черновик публичного заявления, в котором говорит о том, что некоторые советники Зеленского не являются друзьями президента США.

В дальнейшем Парнас всячески старается организовать встречу Джулиани с Зеленским. В частности, 3 июля он пишет адвокату Трампа, что летит в Вену, чтобы "попытаться достать для нас З.".

В мае Парнас наводит контакты со многими людьми из команды Зеленского. В частности, он передал Палате представителей свои переписки в WhatsApp с Иваном Бакановим, Сергеем Шефиром и Андреем Ермаком. Также Парнас был на связи с бывшими генпрокурорами Юрием Луценко и Виктором Шокиным.

Читайте такжеАдвокат Трампа опубликовал материалы, собранные во время разговоров с украинскими политиками

"2 октября 2019 года личный советник президента Джей Секулоу сообщил бывшему адвокату президента Трампа Джону Дауду, что он обсуждал с президентом Трампом "вопрос представительства" и что президент Трамп "соглашается позволить вам представлять Парнаса и Фрумана". Это электронное письмо было отправлено через три дня после того, как комитет направил Парнасу и Фруману запрос о добровольной передаче документов и дачи показаний в следственных комитетах. 3 октября, на следующий день после того, как письмо Секулоу было направлено Дауду, Дауд написал Комитету, чтобы разъяснить, что он представляет Парнаса и Фрумана, сообщив, что "Парнас и Фруман помогали Джулиани в его представительстве президента Трампа", - отметили в разведывательном комитете Палаты представителей.

Через неделю Парнаса и Фрумана было задержано. Впоследствии Парнас сменил адвоката и согласился предоставить необходимые показания.

Как сообщал УНИАН, в ноябре клиент адвоката президента США Рудольфа Джулиани Лев Парнас предоставил комитету по разведке Палаты представителей аудио, видеозаписи и фотографии, которые содержат данные относительно усилий США убедить правительство Украины начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена.