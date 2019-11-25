Конгресс США получил аудиозаписи от клиента Джулиани Льва Парнаса - СМИ

Бизнесмен Лев Парнас, который предоставил записи и фотографии относительно возможного давления Трампа на Зеленского, считается посредником между адвокатом президента США Рудольфом Джулиани и украинской властью.

Клиент адвоката президента США Рудольфа Джулиани Лев Парнас предоставил комитету по разведке Палаты представителей аудио, видеозаписи и фотографии, которые содержат данные относительно усилий США убедить правительство Украины начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на американский телеканал ABC News.

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Парнас предоставил записи на выполнение повестки, поступившей ему от Конгресса. Отмечается, что среди прочего комитет по разведке Палаты представителей получил ряд документов на английском и украинском языках. Некоторые материалы содержат обсуждения между Джулиани и президентом США Дональдом Трампом.

Однако, как сообщили источники телеканала, часть документов, которые требовали в Конгрессе, уже передали федеральным следователям в Южном округе Нью-Йорка, поэтому их нельзя было предоставить конгрессменам.

«Мы выдали повестки мистеру Парнасу и мистеру Фруману, чтобы они предоставили нам записи. Мы хотели бы, чтобы они полностью выполнили эти повестки», - заявил ранее председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

В начале октября правоохранители задержали Парнаса вместе с другим бизнесменом Игорем Фруманом за якобы незаконное финансирование избирательных кампаний в США. СМИ называют их близкими к Рудольфу Джулиани и отмечают, что уроженцы СССР вели переговоры между президентом США Дональдом Трампом и украинской властью. В частности, именно они пытались добиться смены посла США в Украине, а также повлиять на расследование Киевом относительно вице-президента США Джо Байдена.