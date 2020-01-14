У Зеленского объяснили, почему его возвращение из Омана заняло много времени

По словам Ермака, средства из госбюджета на поездку президента в Оман не выделялись.

Президент Владимир Зеленский вернулся в Украину из Омана после информации об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране настолько быстро, насколько это было возможно ввиду сложившейся в регионе ситуации.

Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак, передает "Украинская правда".

"Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел", - отметил Ермак.

По его словам, поездка в Оман была частной и средства на дорогу из госбюджета не выделялись.

"Все спекуляции, а также конспирологические теории по поводу самолета, Медведчука, куда и как этот самолет летел, не имеют под собой никаких оснований и являются продолжением грязных технологий, которые имели место быть еще во времена президентской кампании - с тех пор не изменились ни заказчики, ни их методы", - заявил помощник президента.

Ермак также уточнил, что об авиакатастрофе Зеленскому сообщил глава СБУ Иван Баканов.

"Президент сразу же сделал ряд звонков – после главы СБУ, был разговор с секретарем СНБО, нашим послом в Иране, с представителями силовых ведомств. В этот же момент было принято решение немедленно возвращаться в Киев и, соответственно, решался вопрос как это сделать максимально быстро", - пояснил он.

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Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

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11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.