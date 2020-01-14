"Не Сурков": Медведчук рассказал, кто летел его самолетом из Омана в Москву

В Омане одновременно находилась семья дочери Медведчука и президент Украины.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук рассказал, кто был на борту самолета, которым он пользуется, во время недавнего рейса из Омана в Москву.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Я пользуюсь этим самолетом в соответствии с соглашением, которое было у меня подписано с оператором на авиаперевозки, иногда я использую этот самолет. Относительно пребывания этого самолета в Омане, то я могу сказать да, действительно, он 7 января был в Омане, 8-го он вылетел в Москву. Он в данном случае перевозил семью моей старшей дочери (Ирины – ред.). И больше на борту этого самолета ни на пути в Оман, ни на пути из Омана в Москву, кроме семьи моей дочери, никого не было", - отметил Медведчук.

Он уточнил, что самолет только забирал семью его дочери, которая приехала на отдых в Оман в конце декабря. По его словам, на борту самолета находились, кроме его дочери, ее муж Андрей Рюмин и трое их детей. Медведчук подчеркнул, что Рюмин не знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским и не встречался с ним в Омане.

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Депутат также опроверг информацию о якобы нахождении на борту самолета помощника Путина Владислава Суркова. "Самолет летел без пассажиров из Киева в Оман. Как господин Сурков мог попасть в этот самолет? И из Омана в Москву он летел с семьей моей дочери. Больше там никого не было", - заявил Медведчук. И добавил, что этим самолетом пользуется несколько месяцев, а в целом использует 2-3 самолета.

Как отмечается, перелет самолета Медведчука в Оман и обратно совпал с пребыванием в той стране президента Владимира Зеленского. По данным СМИ, в это же время туда прибыл с делегацией из Москвы самолет Bombardier с номером 9H-VJN, которым, как сообщали журналисты "Схем", Зеленский вернулся в Украину.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский ответил на электронную петицию относительно лишения Медведчука звание "Заслуженный юрист Украины".