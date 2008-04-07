Томенко рассказал о ”земельном цинизме” киевской власти

Киевляне уже существенно выиграли от создания Верховной Радой Украины Временной следственной комиссии по вопросам расследования деятельности киевской власти и решения о досрочных выборах городского председателя Киева и нового состава Киевсовета.

Такое мнение высказал председатель парламентской ВСК по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции и законов должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа Николай ТОМЕНКО.

По его убеждению, городская власть никогда не пошла бы на отмену так называемых „резонансных” строительств, ведь об этом общественность говорила уже несколько лет, и только во время реальной избирательной кампании состоялись показательные остановки незаконных строительств.

Очевидно, добавил Н.ТОМЕНКО, судебные и правоохранительные органы также почувствовали свою вину из-за фактического невмешательства в ситуацию в Киеве. Поэтому еще одной победой для жителей столицы стало решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, который отменил ряд решений Киевсовета от 1 октября 2007 года. Общая площадь возвращенных киевлянам земельных участков превышает 428 гектаров.

„В то же время, работа Временной следственной комиссии ВР дает возможность понять все циничные методы незаконной приватизации, захвата земель или просто отъема у жителей столицы дачных участков и тому подобное”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, по словам Н.ТОМЕНКО, на сегодняшний день лишь жалоб киевлян, которые демонстрируют методы земельного цинизма киевской власти и обвиняют ее в конкретных правонарушениях, в адрес ВСК поступило около 50. Все эти документы ВСК направит в правоохранительные органы для того, чтобы они отреагировали на них должным образом.

По словам Н.ТОМЕНКО, пример одного из типичных “механизмов цинизма” киевской власти в земельном вопросе продемонстрирован в жалобе коллектива землепользователей Днепровской водопроводной станции. Как вытекает из этого документа, еще в 1991 году земельные участки были выделены в пользование рабочим „Киевводоканала” для ведения огороднической деятельности. 16 лет эти работники потратили на то, чтобы власть разрешила передачу этих участков в частное пользование или дала возможность присоединить их к существующему кооперативу "Оболонь", на что получали ответ, что „указанный земельный участок является непригодным для использования в сельском хозяйстве”. А недавно выяснилось, что Киевсовет эти участки выделил для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных построек и сооружений кооператива "Общество индивидуальных застройщиков Чернобылец-2005" и разделила на участки, которые переданы в частную собственность членам этого кооператива. Как пишут жалобщики, среди 124 граждан, которые получили землю в частную собственность, кроме директора и основателя кооператива, много родственников должностных лиц столичной власти: например, родня Ивана САЛИЯ, Бронислава СТЫЧИНСКОГО, Николая ЛЕГЕЗЫ, Владимира ЧИКМАРЕВА и др., отметил Н.ТОМЕНКО. Кроме того, как замечают жалобщики, выделенные участки уже продаются новыми хозяевами, о чем можно узнать из соответствующих объявлений в СМИ. „Это еще один из многих механизмов бесплатной раздачи земли „своим” и пренебрежения простыми киевлянами”, - заметил Н.ТОМЕНКО.

Председатель Временной следственной комиссии выразил надежду, что судебные институты и правоохранительные органы в дальнейшем будут больше реагировать на соответствующие материалы, которые фиксируют вопиющие нарушения законодательства в различных сферах деятельности киевской власти.