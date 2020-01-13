Саакашвили в Грузии заподозрили в попытке свержения власти: МВД сделало заявление

В отношении экс-президента страны начинают расследование.

Министерство внутренних дел Грузии начинает расследование в отношении экс-президента страны и лидера украинского "Руха новых сил" Михаила Саакашвили по подозрению его в попытке свержения власти.

Как сообщает "Грузия Online" со ссылкой на МВД страны, такое решение было принято после высказываний Саакашвили в минувшие выходные в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи" в связи с протестами 20-21 июня 2019 года в Тбилиси. Тогда группа лидеров оппозиции и их сторонников попыталась штурмом взять здание грузинского парламента.

"Высказывания Саакашвили в эфире одной из телекомпаний, что "тогда можно было свергнуть власть, но момент был упущен", представляют собой достаточное основание для подозрения, что попытка свержения власти 20 июня осуществлялась непосредственно при участии и руководстве Саакашвили", - говорится в сообщении МВД, распространенном в понедельник.

Там также отметили, что проведут из-за высказывания Саакашвили соответствующие следственные действия и дадут им правовую оценку.

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20 июня 2019 года несколько тысяч оппозиционеров собрались у здания парламента, чтобы опротестовать действия председателя Межпарламентской ассамблеи православия, российского депутата Сергея Гаврилова, занявшего на заседании ассамблеи, проходящей в здании парламента Грузии, кресло его председателя.

К вечеру радикально настроенные лидеры оппозиции и их сторонники предприняли попытку прорвать кордон полиции и ворваться в здание парламента. Полиция, применив силу, разогнала нападавших. Пострадали 240 человек, в их числе 80 полицейских. Были задержаны более 300 участников акции. Судебные процессы по данному делу продолжаются до сегодняшнего дня.

Как сообщал УНИАН, осенью минувшего года Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию.