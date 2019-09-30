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"Остановить разруху": Саакашвили заявил о планах вернуться в Грузию

13:47, 30 сентября 2019
Политика
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Саакашвили не исключил революционный сценарий развития событий в Грузии / фото УНИАН

Читайте такжеСаакашвили прилетел в Украину (фото)Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на его интервью телеканалу Mtavari Arkhi.

Как отметил Саакашвили, сейчас «грузины теряют свою родину», поэтому он планирует вернуться в Грузию в ближайшие месяцы. Комментируя будущее «Руха новых сил», Саакашвили сказал, что не сможет заниматься другими делами до тех пор, пока не «остановит эту разруху и разрушение страны».

Саакашвили планирует вместе с грузинским народом завершить правление лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. При этом он не исключил революционный сценарий развития событий в стране, который должен закончится выборами.

Как ранее сообщал УНИАН, Саакашвили прошел медкомиссию и встал на воинский учет в Киеве.

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Теги: #Грузия#Саакашвили#Рух нових сил