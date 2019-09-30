"Остановить разруху": Саакашвили заявил о планах вернуться в Грузию
Экс-президент Грузии и лидер «Руха новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что в ближайшее время вернется на родину.
Читайте такжеСаакашвили прилетел в Украину (фото)Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на его интервью телеканалу Mtavari Arkhi.
Как отметил Саакашвили, сейчас «грузины теряют свою родину», поэтому он планирует вернуться в Грузию в ближайшие месяцы. Комментируя будущее «Руха новых сил», Саакашвили сказал, что не сможет заниматься другими делами до тех пор, пока не «остановит эту разруху и разрушение страны».
Саакашвили планирует вместе с грузинским народом завершить правление лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. При этом он не исключил революционный сценарий развития событий в стране, который должен закончится выборами.
Как ранее сообщал УНИАН, Саакашвили прошел медкомиссию и встал на воинский учет в Киеве.