От иранского президента скрывали, что украинский самолет сбила ракета – спикер Роухани

По словам представителя иранских властей, несмотря на запросы, военное командование до полуночи с 9 на 10 января отказывалось сообщить правду администрации президента.

После авиакатастрофы рейса PS752 соответствующие уполномоченные должностные лица заверили президента Ирана Хасана Роухани и его администрацию, что никто не сбивал украинский самолет.

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Об этом заявил на пресс-конференции пресс-секретарь правительства Али Рабии, сообщает Радио Свобода.

«Нас обвинили во лжи и сокрытии информации, но на самом деле все было не так. То, что я заявлял вечером в четверг (9 января), было основано на наблюдениях за широкомасштабной психологической войной, которую ведут против иранского народа Соединенные Штаты, и информации, которая была у администрации, что причиной этого несчастного случая не была ракета», - сказал Рабии.

По словам пресс-секретаря иранских властей, несмотря на запросы, военное командование до полуночи с 9 на 10 января отказывалось сообщить правду администрации президента Роухани. Он добавил, что сам президент не знал о реальном положении до полудня 10 января, пока не созвал Верховный национальный совет безопасности. По результатам этого заседания генеральный штаб вооруженных сил Ирана взял на себя ответственность за трагедию. Соответствующее официальное сообщение обнародовали утром в субботу 11 января.

Пресс-секретарь правительства также приветствовал «честность и ответственность» командования штаба вооруженных сил, который «непременно будет оставаться прозрачным до самого конца».

«К сожалению, задержка и невозможность своевременно распространить информацию о несчастном случае нанесла непоправимый вред нашему социальному капиталу», - признал Рабии.

Как сообщал УНИАН, 8 январяв Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.